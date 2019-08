Rusya hususi ve hizmet pasaportuna vizeyi kaldırdı, Türk vatandaşlarının dünya genelinde vize...

Hizmet ve hususi pasaport sahibi Türk vatandaşlarının bugünden itibaren Rusya'ya vizesiz seyahatleri başlarken, ?Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinde Türk vatandaşlarının seyahat edecekleri ülke bakımından vize yükümlülükleri şöyle sıralanıyor:

"Afganistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Almanya Federal Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Amerika Birleşik Devletleri: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Andorra: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Angola: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Antigua-Barbuda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Arjantin: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Arnavutluk: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Avustralya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Avusturya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Azerbaycan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Bahamalar: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Bahreyn: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Bangladeş: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Barbados: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Belarus: Umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Belçika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Belize: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Benin: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Birleşik Arap Emirlikleri: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Bolivya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Bosna-Hersek: Umuma mahsus pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Diplomatik, hususi ve hizmet pasaportu hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Botsvana: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Brezilya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Brunei: Diplomatik, hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri, Brunei'ye giriş, çıkış, transit geçişlerinde, ilk giriş tarihinden itibaren otuz (30) günü geçmeyen seyahatlerinde vizeden muaftırlar.

Bulgaristan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi pasaport hamilleri ülkeye ilk giriş tarihinden itibaren 180 gün içerisinde 90 gün süreyle vizeden muaftır. Diplomatik pasaport ile Hizmet pasaportu hamilleri ise anılan ülkeye yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Burkina Faso: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Burundi: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport Hamilleri her 180 gün içinde 90 günü aşmayan süre zarfında vizeden muaftır.

Butan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Cape Verde: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Cezayir: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Cibuti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Vatandaşlarımız www.evisa.gouv.dj adresi üzerinden alacakları e-vizeyle Cibuti'ye seyahat edilebilmektedir.

Çad: Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Çekya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Çin Halk Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Danimarka: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Doğu Timor: Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport Hamilleri vizeye tabidir.

Bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarımıza, Doğu Timor sınır kapılarında 30 gün ikamet süreli vize verilmektedir.

Dominika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 21 gün süreyle vizeden muaftır.

Dominik Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, havalimanında vize alınabilmektedir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Ekvator: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar olan turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ekvator Ginesi: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

El Salvador: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Endonezya: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Eritre: Umuma Mahsus, Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Ermenistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport Hamili Türk vatandaşlarına uçakla gidilmesi halinde havalimanında vize verilmektedir.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Estonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Etiyopya: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Fas: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Fiji: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 günü aşmayan turistik seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 90 günü aşmayan turistik seyahatlerinde vizeden muaftır.

Fildişi Sahili: Resmi pasaportlar (Diplomatik, Hizmet ve Hususi), ilk giriş tarihinden itibaren her altı (6) ay içerisinde doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Filipinler: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Filistin: Vatandaşlarımıza vize uygulanmamaktadır. Filistin'e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekmektedir (Mısır üzerinden Gazze Şeridi'ne girecek vatandaşlarımız hariç).

Finlandiya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Fransa: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Gabon: Umuma mahsus, hususi ve hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir. Diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ülkeye giriş vizesi Gabon dış temsilciliklerinden alınabilmektedir. Sınırda bandrol vize uygulamasından yararlanma koşulları ise şunlardır:

En az 6 ay geçerli pasaport hamili olmak,

Gerekli aşıların güncel olduğunu gösteren uluslararası aşı karnesine sahip olmak,

Librevil Uluslararası Leon Mba Havaalanına varışta PAF'a (Hava ve Sınır Polisi) ait "ülkeye giriş talep formu (demande d'admission sur le territoire national)" doldurmak,

Vize harcı olarak 45.000 CFA veya 70 Avro ödemek,

Turistik amaçlı seyahatlerde otel rezervasyon belgesi veya ikamet edilecek yerin adresi, iş amaçlı seyahatlerde ise davet mektubu ibraz etmek.

Gambiya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Gana: Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Gine: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Gine-Bissau: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Grenada: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Guatemala: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Guyana: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi, Hizmet ve Diplomatik Pasaport hamilleri ise, 180 gün içerisinde toplam kalış süresi 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Güney Afrika Cumhuriyeti: Diplomatik Pasaport ve Hizmet Pasaportu hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport ve Hususi Pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar süreli vizelerini sınır kapılarından harçsız olarak alabilmektedir.

Güney Sudan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Gürcistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bir yıla kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vatandaşlarımızın Gürcistan'a geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.

Haiti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Haiti'ye seyahat eden umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Haiti'ye girişte havaalanında 10 ABD Doları karşılığında 90 gün kalma imkanı veren ve turist kartı olarak adlandırılan giriş vizesi alarak ülkeye girebilmektedir.

Resmi pasaport hamili vatandaşlarımız ise giriş için herhangi bir ödeme yapmamaktadır.

Hırvatistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hindistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hollanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hollanda Antilleri (Curacao,St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius ve Saba): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye'deki Hollanda Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.

Hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir.Hizmet Pasaportu hamilleri vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye'deki Hollanda Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.

Diplomatik ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Honduras: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Hong Kong: Pasaport geçerlilik süresi en az 6 ay olan Türk vatandaşları, Hong Kong S.A.R.'a (Special Administrative Region of The People's Republic of China/Özel İdare Bölgesi) yapacakları turistik ve iş görüşmesi amaçlı seyahatlerinde üç ay süreyle vizeden muaftır.

Irak: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İngiltere: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İngiltere üzerinden diğer ülkelere aktarmalı seyahat edecek vatandaşlarımız transit vizeye tabidir. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın, gidilecek ülkeye (onward flight) 24 saat içinde uçmaları ve gerekli vizelerinin/belgelerinin olması şartının yanı sıra belirli koşulları sağlamaları halinde, transit vizeden muaf olacakları (transit without visa concession) Londra Başkonsolosluğumuz tarafından bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için http://www.mfa.gov.tr/ingiltere-uzerinden-diger-ulkelere-aktarmali-seyahat-edecek-vatandaslarimiza-yonelik-duyuru_-13-mart-2014.tr.mfa adresine bakınız.

İran: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

İrlanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

İspanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsrail: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsveç: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İsviçre: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

İtalya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. (Vatikan için de geçerlidir).

İzlanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Jamaika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Japonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Kamboçya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. 30 gün geçerli turistik amaçlı vizeler, Kamboçya'nın ülkemizdeki Fahri Konsolosluğunun yanı sıra, sınır kapılarında da verilmektedir. Umuma mahsus pasaport hamillerine vizeleri www.evisa.gov.kh adresinden e-vize olarak da ita edilmektedir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 30 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kamerun: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Resmi heyet mensubu olan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her 180 günlük dönem içerisinde ilk giriş tarihinden itibaren toplam kalış süresi 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Resmi heyet mensubu olmayan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kanada: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Karadağ: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Katar: Umuma mahsus pasaport hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kazakistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Türk vatandaşlarının Kazakistan'da 5 günden fazla kalmak istemeleri halinde, ülkeye giriş tarihini takip eden 5 gün içerisinde göç polisine kayıt olma ve kayıt yaptırılan şehirden başka bir şehre gidildiğinde kayıt yenileme zorunlulukları bulunmaktadır.

Kenya: 1 Eylül 2015 tarihinden itibaren Kenya'ya seyahat edecek umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız Kenya'ya varışlarından önce "www.ecitizen.go.ke" web sayfasındaki "Services" bölümüne girerek elektronik vize almaları gerekmektedir.

Yeni uygulamayla vize alınması en az 2 gün sürebilmekte olup, vatandaşlarımızın, Kenya'ya varışta, geçerli elektronik vizenin bilgisayar çıktısıyla birlikte, en az 6 ay geçerli pasaport, otel rezervasyonu, seyahat programı, (turist olarak gidiliyorsa) ziyaret edilecek yerlerin listesi ve (iş ve arkadaş ziyaretleri için) davet mektubu gibi tamamlayıcı belgeleri sınır polisine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Ahiren, Kenya makamlarından alınan duyuruda e-vize başvuruları esansında sorunlar yaşandığı için e-vize uygulamasının yanı sıra Büyükelçiliklerde ve sınır kapılarında manuel vize uygulamasının da tekrar yürürlüğe konulduğu kaydedilmektedir.

Resmi pasaport hamili vatandaşlarımız 90 güne kadarki seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız vizelerini Güney Kıbrıs'ın Atina Büyükelçiliğinden temin edebilirler.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız vizelerini Güney Kıbrıs'ın Atina Büyükelçiliğinden temin edebilirler.

Kırgızistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları turistik amaçlı seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kiribati: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir

Diplomatik pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

KKTC: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Vatandaşlarımızın KKTC'ye geçerli kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.

Kolombiya: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Komor Federe İslam Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kongo: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Ülkede çalıştırılacak yabancı personel için çalışma izinlerinin varıştan önce Kongo Cumhuriyeti Temsilciliğinden alınması gerekmektedir.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (Zaire): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore): Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kore Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Kosova: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kosta Rika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Kuveyt: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Küba: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Laos: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Vatandaşlarımız 35 ABD Doları karşılığında sınır kapılarında vize alabilmektedir. Sınır kapılarında vize alabilmek için uçakta ve sınır kapılarında başvuru formu doldurulması ve bir adet fotoğraf ibraz edilmesi gerekmektedir. Sınırda alınan vizeyle Laos'ta 30 güne kadar kalınabilmektedir.

Lesotho: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Letonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Liberya: Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Libya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lihtenştayn: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Litvanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Lübnan'da göreve atanan Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri görevleri müddetince, vizeden muaftır.

Lüksemburg: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Macaristan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içerisinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Madagaskar (Malagazi): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Makau Özel İdare Bölgesi: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri bu ülkeye 30 güne kadar yapacakları seyahatlerde vizeden muaftır. Daha uzun süreli seyahatler için Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri bu ülkeye 30 güne kadar yapacakları seyahatlerde vizeden muaftır. Daha uzun süreli seyahatler için Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliğine vize başvurusunda bulunulması gerekmektedir

Makedonya: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Makedonya'ya Öğrenim Vizesi İçin Talep Edilen Belgeler

Malavi: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Maldivler: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Malezya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Mali: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Diplomatik pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Malta: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeden muaftır.

Mauritius: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Meksika: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Hususi ve Hizmet Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik Pasaport hamilleri ise vizeden muaftır.

Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek vatandaşlarımız, havayoluyla seyahat etmek kaydıyla 30 gün geçerli tek giriş vizelerini http://inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adlı internet adresinden harçsız olarak alabilmektedirler.

Mısır: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar seyahatlerinde vizeden muaftır.

Mikronezya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Moğolistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Moldova: Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Monako: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır. Monako'ya seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın vize başvurularını, resmi ikametleri başka bir ülkede bulunmadığı takdirde, Türkiye'deki Fransa Büyükelçiliği veya Başkonsolosluklarına yapmaları gerekmektedir.

Moritanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Mozambik: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri asgari 6 ay geçerli pasaport ile ilk giriş tarihinden itibaren her 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır.

Myanmar (Burma veya Birmanya): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Namibya: Umuma Mahsus Pasaport ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport ve Hizmet Pasaportu hamilleri her 180 günde 90 güne kadar vizeden muaftır. Pasaport geçerlilik süresi ülkeye giriş tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

Nauru: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Nepal: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Nijer: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Nijerya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Nikaragua: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Norveç: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Oman (Umman): Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise vizelerini sınır kapılarında alabilmektedirler.

Orta Afrika Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Özbekistan: Umuma Mahsus Pasaport Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır.

Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

"3 günden fazla bir süre için Özbekistan'da kalacak yabancıların yerleşik uygulamalar çerçevesinde 3 gün içerisinde kaldıkları otelden geçici ikamet belgesi almaları, meskende konaklanacaksa 3 gün içerisinde geçici ikamet kaydı yaptırmaları ve sözkonusu belgeleri Özbekistan'dan ayrılırken ibraz etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde kural ihlali yapanlara para cezası uygulanmaktadır."

Pakistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Palau Cumhuriyeti: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Panama: Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport ve Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 6 aylık bir süre için vizeden muaf bulunmaktadırlar.

Papua Yeni Gine: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Paraguay: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Peru: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Hizmet, Hususi ve Diplomatik Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Polonya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Portekiz: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Romanya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri ise, altı ay içinde üç ayı aşmamak kaydıyla, vizeden muaftır.

Ruanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Rusya: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.Hizmet pasaportu ve hususi pasaport hamili vatandaşlar giriş tarihini müteakip 30 gün süreyle vizesiz seyahat edebileceklerdir. Bununla birlikte, ikamet süresi her 180 gün içinde 90 günü aşmayacaktır.(Not: sayfada henüz yeni vize kuralları yer almıyor açıklama ile vize bilgisi güncellenmiştir)

Sao Tome ve Principe: Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma mahsus pasaport hamilleri 15 gün süreyle vizeden muaftır.

St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 180 gün içinde 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

St. Lucia: Umuma mahsus ve resmi pasaport hamilleri vizeden muaftır.

St. Vincent-Grenadines: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Senegal: Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamili Türk vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Seyşeller: Umuma mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sırbistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Sierra Leone: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Singapur: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 günü geçmeyen turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Slovakya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde 90 gün için vizeden muaftır.

Slovenya: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Solomon Adaları: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Somali: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Sri Lanka: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarında alabilmektedirler.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabi olup, 30 güne kadar turistik amaçlı seyahatlerinde vizelerini www.eta.gov.lk internet adresinden veya ülkeye girişte sınır kapılarından alabilmektedirler.

Sudan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar ikamet süreli tek giriş vizelerini Hartum Uluslararası Havaalanı'nda bandrol tatbikiyle (105 ABD Doları) alabilirler.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri, Sudan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, Sudan'da toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, 180 gün içerisinde 90 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

Surinam: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Suriye: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri her altı ay içinde ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Suudi Arabistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Svaziland: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Şili: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tacikistan: Umuma Mahsus Pasaport hamili vatandaşlarımızın, Tacikistan'a gerçekleştirecekleri turistik amaçlı seyahatleri öncesinde www.evisa.tj, bunun dışındaki amaçlarla gerçekleştirecekleri seyahatleri öncesinde ise www.visa.gov.tj internet adreslerinden başvurularını yaparak vizelerini almaları gerekmekte olup, havalimanında vize itası uygulaması kaldırılmıştır.Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Tacikistan'a akredite diplomatik, konsolosluk veya uluslararası örgütler nezdindeki temsilciliklere atanan Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri, görevleri müddetince, vizeden muaftır. Tacikistan'a görevle atanmayan, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri, Tacikistan'a yapacakları turizm amaçlı seyahatleri veya transit geçişlerinde, toplam ikamet süresi, ilk giriş tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, altı ay içerisinde 60 günü geçmemek kaydıyla vizeden muaftır.

Tanzanya: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları ise vizeye tabidir.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Tayland: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri ise 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet, Hususi Pasaport Hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tayvan: Umuma mahsus, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir. Ayrıca umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşlarının, 30 güne kadar ikamet süreli tek girişli vizelerini Taipei'deki Taoyuan Uluslararası Havaalanından giriş yapmaları şartıyla (ayrıca dönüş bileti ibraz etmeleri, vize müracaat formu doldurmaları, iki adet vesikalık fotoğraf ibraz etmeleri gerekmektedir) sınırda harçsız almaları mümkündür.

Togo: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Tonga: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hususi ve Hizmet Pasaportu hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Trinidad-Tobago: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Tunus: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Tuvalu: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Türkmenistan: Umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi pasaport hamili vatandaşlarımız vizeden muaf olmakla birlikte, davet edilmek ve pasaport bilgileri ilgili Türkmen makamlarına bildirilmek kaydıyla ülkeye kabul edilmektedir.

Diplomatik Pasaport hamili vatandaşlarımız 30 güne kadar vizeden muaftır.

Uganda: Diplomatik pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Ukrayna: Umuma mahsus pasaport hamili Türk vatandaşları 60 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu hamili Türk vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerde vizeden muaftır.

Vatandaşlarımızın Ukrayna'ya geçerli biyometrik kimlik belgeleri ile vizesiz olarak seyahat edebilmeleri mümkündür.

Uruguay: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Ürdün: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Vanuatu: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.

Venezuella: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Diplomatik, hizmet ve hususi Pasaport hamilleri, 90 güne kadarki turistik amaçlı seyahatlerde vizeden muaftır.

Vietnam: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.

Yemen: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Yeni Zelanda: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Yunanistan: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeden muaftır.

Zambiya: Diplomatik pasaport hamilleri her 180 günde 90 güne kadar vizeden muaftır. Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeye tabidir. Vatandaşlarımız çalışma vizesi dışındaki vizelerini https://eservices.zambiaimmigration.gov.zm/#/homeinternet sitesi üzerinden elektronik olarak alabilmektedirler.

Zimbabve: Umuma Mahsus Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir.

Açıklamalar: Yukarıda yer alan bilgiler sadece turistik amaçlı tek giriş vizeleri için geçerlidir. Öğrenim, çalışma, çok girişli vize, uzun süreli ikamet vb. nedenlerle yapılacak seyahatlere ilişkin vize uygulamaları hakkında gidilecek ülkenin temsilciliğinden bilgi alınması, resmi göreve atananların ise Bakanlığımız ile irtibata geçmeleri gerekmektedir"

- İstanbul