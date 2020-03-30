Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu

Rusya Merkez Bankası, iç piyasada altın alımını 1 Nisan'dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.

30.03.2020 19:48 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:48
Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu
Rusya Merkez Bankası, iç piyasada altın alımını 1 Nisan'dan itibaren durdurma kararı aldığını duyurdu.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler üzerine, bütçe kuralları gereği iç piyasada altın alımının 1 Nisan itibarıyla durdurulduğu belirtildi.
Petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüşle birlikte Rusya Merkez Bankası, 9 Mart'ta aldığı kararla döviz alımını da durdurmuştu.
Ülkenin döviz, para, IMF rezerv pozisyonu, altın ve diğer rezerv varlıklardan uluslararası rezervleri 13-20 Mart döneminde yüzde 5,1 azalarak 551,2 milyar dolara düşmüştü.
Rusya'nın 1 Mart itibarıyla 119,7 milyar dolar değerinde 2 bin 300 ton altın rezervi bulunuyordu.

Kaynak: AA

Etiketler: 1 Nisan, Rusya, Ekonomi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››Rusya iç piyasada altın alımını durdurdu - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi Ekonomi
Selçuk Bayraktar paylaştı! İşte yerli solunum cihazının ilk prototipi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz Ekonomi
Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 3 aylık maaş desteği vereceğiz
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı Ekonomi
Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar kolaylık sağlandı
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu Ekonomi
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle deniz otobüsü seferleri durduruldu
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi Ekonomi
Araç sahiplerine bir iyi bir kötü haber! Benzine indirim, motorine zam geldi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF’den açıklama geldi Ekonomi
Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istedi mi? IMF'den açıklama geldi
Türkiye’nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı Ekonomi
Türkiye'nin önde gelen market zinciri ücretsiz adrese teslimata başladı
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Ekonomi
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı

Son Dakika Ekonomi Haberleri

20:32: Odeabank, TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi 20:14: AB-Vietnam ticaret anlaşmasına "yeşil ışık" - Ekonomi 20:04: İstihdam koronavirüs yüzünden tehdit altında - Ekonomi 20:02: Odeabank, koronavirüsle mücadelede TBB'nin kredi protokolüne katıldı - Ekonomi 19:55: Selçuk Bayraktar, seri üretimi başlayan yerli solunum cihazının ilk prototipini paylaştı - Ekonomi 19:27: Bakan Albayrak: Kısa Çalışma Ödeneği'yle vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz - Ekonomi 19:11: Son Dakika: BDDK, kredi kartı ödemelerinde kolaylık sağladı - Ekonomi 18:59: Koronavirüse yakalanan ilk kişinin bir karides satıcısı olduğu iddia edildi - Haberler 16:56: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle şehirler arası yolcu taşımacılığı durduruldu - Ekonomi 16:49: Son dakika: Motorine zam, benzine indirim geldi - Ekonomi