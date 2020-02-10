Haberler » Güncel » Rusya'dan 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası ilk açıklama: Endişe duymaya devam ediyoruz - Haber

Rusya'dan 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası ilk açıklama: Endişe duymaya devam ediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin İdlib kentinde TSK'nın gözlem noktasına Esed rejiminin saldırması sonucu 5 askerin şehit edilmesiyle ilgili konuştu. Peşkov, İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ettiklerini söyledi.

10.02.2020 18:12 | Son Güncelleme: 10.02.2020 19:53Rusya'dan 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası ilk açıklama: Endişe duymaya devam ediyoruz

Esad rejiminin 'de açtığı ateş sonucu 5 Türk askerinin şehit olması, 5 askerin yaralanmasının ardından, Kremlin'den açıklama geldi. Başkent 'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

İKİ LİDERİN BİR ARAYA GELMESİ İÇİN SOMUT PLAN YOK

Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

"ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İDLİB'DE 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda da 8 askerimiz şehit olmuştu.

AK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildirAK Parti Sözcüsü Çelik: Saldırılara misliyle karşılık verildi, geri çekilme söz konusu değildir

TSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurduTSK destekli SMO, Esed askerlerini taşıyan konvoyu havaya uçurdu

Son dakika: İdlibSon dakika: İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerimiz şehit oldu

Son dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili TürkiyeSon dakika: 5 askerimizin şehit düştüğü saldırıyla ilgili Türkiye'den ilk tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı


Dmitriy Peskov, Moskova, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 19:57:48