Rusya'dan 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası ilk açıklama: Endişe duymaya devam ediyoruz

Esad rejiminin İdlib 'de açtığı ateş sonucu 5 Türk askerinin şehit olması, 5 askerin yaralanmasının ardından, Kremlin'den açıklama geldi. Başkent Moskova 'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir araya gelme ihtimalini değerlendirdi.

İKİ LİDERİN BİR ARAYA GELMESİ İÇİN SOMUT PLAN YOK

Peskov, "Liderlerin bir araya gelmesine yönelik somut bir plan yok. Ancak bunu Moskova göz ardı etmiyor." diye konuştu.

"ENDİŞE DUYMAYA DEVAM EDİYORUZ"

İdlib'deki durumu da değerlendiren Peskov, "İdlib'deki durumdan endişe duymaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

İDLİB'DE 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda da 8 askerimiz şehit olmuştu.