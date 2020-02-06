Haberler » Dünya » Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti - Haberler

Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında İdlib'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

06.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:28Rusya: İdlib'e yönelik saldırılarda Rus ve Türk uzmanlar hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanlığı, Ocak ayında 'e yönelik düzenlenen terör saldırılarında Rus ve Türk uzmanların hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rus ajansı Interfax'da yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada Ocak ayının son iki haftasında çatışmasızlık bölgesi sınırları dahilinde 1000'den fazla terör saldırısı düzenlediği; bu saldırılarda Rus ve Türk askeri uzmanların öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın, bölgede istikrar ve güveni sağlamak için Türkiye ve İran'la yakın işbirliği içinde olmaya devam edeceği bildirildi.



İdlib, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

14:32  Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir FK maçı ne zaman, hangi kanalda? Sivasspor Başakşehir maçı şifresiz mi, hakemi kim?
14:32  Kasımpaşa Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Kasımpaşa Galatasaray maçı şifresiz mi? Kasımpaşa Galatasaray maçı hakemi kim?
11:52  Kelle paça çorbası nasıl yapılır? Kelle paça çorbası tarifi, yapılışı
11:33  7 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 7 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
11:22  Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları ve Kod Adı Londra özeti!
6.02.2020 14:44:54