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Rusya: İki İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü yakınlarında militanlara ait iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.

04.09.2019 08:59 Rusya: İki İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü yakınlarında militanlara ait iki insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini belirtti.Bakanlığın açıklamasında, "3 Eylül günü saat 21.20 (TSİ) sıralarında, hava sahası kontrol araçları tarafından Rusya'nın Hmeymim hava üssü yakınlarında iki insansız hava aracı manevra halinde tespit edildi. İHA'lar kuzeybatı yönünden Rus hava üssüne yaklaşıyordu" ifadelerine yer verildi.Sputnik'in haberine göre hava üssündeki standart hava savunma sistemlerinin militanlara ait iki İHA'yı imha ettiği ifade edilirken saldırı sonucu yaralanan olmadığı ve maddi hasara yol açılmadığı, Hmeymim'im planlı bir düzende çalışmaya devam ettiği kaydedildi.


Suriye, Rusya, Dünya, Güncel

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