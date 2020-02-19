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Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü

İdlib'deki gelişmelerin ardından Türkiye ile Rusya arasında yaşanan siyasi gerilim nedeniyle Rusya'dan Türkiye'ye tur satışlarının düştüğü açıklandı.

19.02.2020 18:18 | Son Güncelleme: 19.02.2020 19:07

Suriye'nin bölgesinde rejim güçlerinin Türk askerlerine saldırısı ile başlayan gerilimde rejimden yana tavır alan ile arasında siyasi gerilim yaşanıyor. Bu duruma atıfta bulunan Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, tur satışlarının söz konusu gerilimden etkilendiğini belirtti.

"KESİN DÜŞÜŞ YAŞANIYOR"

Lomidze, son dönemde Rusya tarafından Türkiye'ye tur satışlarında keskin bir düşüş olduğunu ifade ederek, "Türkiye'ye tur satın alabilir miyiz, güvenli mi ya da turları son anda iptal edebilir miyiz?' gibi sorularla karşılaşıyoruz. Son zamanlarda tur şirketlerinin Türkiye'ye tur satışlarında keskin bir artış vardı, Türkiye tur satışlarında lider konumdaydı. Ancak Türkiye ile Rusya arasındaki gerginliğin artmasının ardından durum değişti" dedi.

"İNSANLAR DIŞ POLİTİKA İLE İLGİLİ OLACAKLARI BEKLİYOR"

Yine de tur satışlarında Türkiye'nin en çok tercih edilen ülke olduğunu söyleyen Lomidze, "Ancak, iki hafta önce gördüğümüz dinamikte bir düşüş oldu. Bunun sebebi koronavirüsü değil. İnsanlar dış politika ile ilgili olacakları bekliyor" ifadelerini kullandı.

Maya Lomidze
Rusya ile siyasi gerginlik Türkiye'ye tur satışlarını düşürdü

Türkiye, İdlib, Rusya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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