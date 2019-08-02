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Rusya, INF Anlaşması'nın sonlandığını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

02.08.2019 14:25 Rusya, INF Anlaşması'nın sonlandığını açıkladı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) resmen sona erdiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekildiklerini açıklamasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 Aralık 1987'de imzalanan INF'nin, ABD'nin inisiyatifiyle resmen sona erdiği ifade edildi.

ABD ile Sovyetler Birliği arasında 8 Aralık 1987 tarihinde imzalanan anlaşmaya göre, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanması kararlaştırılmıştı. ABD'nin anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından Rusya da benzer bir adım atmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın INF'den çekilmesini öngören yasa tasarısını imzalamıştı. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

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