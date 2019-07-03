03.07.2019 15:21
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Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

Rusya INF anlaşmasını askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesini öngören yasa tasarısını imzaladı.
Putin tarafından imzalanan yasa tasarısına göre, Rusya, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) askıya aldı.
ABD, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile 1987'de imzaladığı, menzili 500 ila 5 bin 500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören INF'den tek taraflı çekileceğini açıklamıştı.
Putin ise buna karşılık olarak INF'nin askıya alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.
Kaynak: AA
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