Rusya Dışişleri Bakanlığı: İngiliz istihbarat subayının ölümünün Rusya ile ilişkilendirilmesine anlam veremiyoruz

Suriye'de 'Beyaz Miğferler' örgütünün kurucusu olarak bilinen eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier, Beyoğlu'nda sokak ortasında ölü bulunmuştu. Olayın ardından "Rusya karşıtı" tutum sergileyen İngiliz medyasına Rusya'dan tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiliz medyasının Le Mesurier'un ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine "anlam verilemediğini" ifade edildi.

"HENÜZ SORUŞTURMA BAŞLAMADI"

Rusya Dışişleri Bakanlığınca sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yapılan açıklamada, James Gustaf Edward Le Mesurier'un hayatını kaybetmesine dair değerlendirmelere yer verildi.

İngiliz medyasının Lemesurier'un ölümünün Rusya ile ilişkilendirmesine "anlam verilemediğinin" belirtildiği açıklamada, "James'in ölümüne dair soruşturma bile başlamadı ancak İngiliz gazeteciler Rusya karşıtı yaklaşımlarına başladı bile. Rusların masumiyeti belli olduğunda, İngiliz medyası yankılanan başka taraflara geçecektir." yorumu yapıldı.

"DÜRÜST GAZETECİLİK İNGİLİZ MEDYASIYLA BAĞDAŞMIYOR"

Rusya'nın eski casusu Aleksander Litvinenko'nun zehirlenerek öldürülmesinde de benzer bir durumun yaşandığı savunulan açıklamada, "Gerçek, dürüst gazetecilik İngiliz medyasıyla bağdaşmıyor." ifadesine yer verildi.