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Rusya, İran, Suriye ve Irak'tan terörle mücadele oturumu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Rusya, İran, Suriye ve Irak Güvenlik Uyum Merkezi kapsamında terörizmle ilgili oturum gerçekleştirildi.

20.02.2020 14:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:19Rusya, İran, Suriye ve Irak'tan terörle mücadele oturumu
'ın başkenti Bağdat'ta, , , ve Irak Güvenlik Uyum Merkezi kapsamında terörizmle ilgili oturum gerçekleştirildi.

Rusya, İran, Suriye ve Irak'ın oluşturduğu Güvenlik Uyum Merkezi kapsamında terörizmle ilgili oturum düzenlendi. Bağdat'ta düzenlen ve İran, Rusya, Suriye ve Irak'tan temsilcilerin katıldığı toplantıya ilişkin açıklama yapan İran'ın Bağdat Askeri Ataşesi Mustafa Muradiyan, toplantıda terörle mücadele konusundaki koordinasyonla ilgili son gelişmelerin ele alındığını belirtti. Muradiyan, bölgede ve özellikle Irak ile Suriye'de terörün kökünü kazmak için 4 ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesine vurgu yapıldığını söyledi. İran, Irak, Rusya ve Suriye'nin oluşturduğu merkezin terörle mücadele konusunda önemli bir rol oynadığını söyleyen Muradiyan, ülkesinin bu mücadele kapsamında Suriye ve Irak'ta etkin rol oynadığına dikkat çekti.

Güvenlik Uyum Merkezi, Rusya, İran, Irak ve Suriye ülkeleri tarafından 2015 yılında kurulmuş ve öncelikli görevini terörle mücadele olarak belirlemişti. - ERBİL

Suriye, Rusya, İran, Irak, Politika

Kaynak: İHA

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