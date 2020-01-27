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Rusya, Japon vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti

Rusya'da bir Japon vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edildi.

27.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:28Rusya, Japon vatandaşını casusluk suçlamasıyla sınır dışı etti
'da bir vatandaşı casusluk suçlamasıyla sınır dışı edildi.
Rus TASS ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, gazeteci kimliği ile ülkeye giren Japon vatandaşının askeri konularda gizli bilgi edinmeye çalıştığı tespit edildi.
İsmi açıklanmayan şahıs, casusluk suçlamasıyla Vladivostok şehrinde 25 Aralık'ta gözaltına alındı.
Şahsın, 72 saat içinde Rusya'yı terk ettiği ve Japonya'nın Moskova Büyükelçiliğine konuya ilişkin protesto notası verildiği kaydedildi.

Rusya, Japon, Güncel

Kaynak: AA

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