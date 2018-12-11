Rusya, Japonya Sınırına S-400 Yerleştirdi

Rusya, Japonya ile tartışmalı olan sınırına S-400 füze savunma sistemi kurdu.
Rusya Habarovsk bölgesine S-400 füze savunma sistemlerinin ilk bölümünü kurdu. Rusya Savunma Bakanlığının Doğu Askeri Bölgesince verilen bilgilere göre, yeni yerleştirilen S-400'lerin test eğitimleri başlatıldı. Test eğitimlerinin başarılı olduğunu açıklayan yetkililer, "Habarovsk Bölgesinde Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma askeri birliği, S-400 füze savunma sistemlerinin eğitimli düşman hava saldırısını geri püskürttü. Silahlar hedefleri net şekilde vurdu" ifadelerini kullandı. Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada ise "S-400 füzelerinin hesaplamaları yapıldı, eğitim füze fırlatıldı, düşmanın hava hedefleri yok edildi" denildi. Habarovsk Bölgesi'nde ilk S-400 sistemleri Kasım ayında kurulmaya başlandı. Japonya sınırına füze savunma sistemlerini kurulması Japonya ve ABD tarafından eleştirilmiş, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, misilleme olarak sınıra yeni füze sistemleri ekleyeceklerini açıklamıştı.
(İHA)
Japonya,Rusya Federasyonu
11 Aralık 2018 Salı 11:21