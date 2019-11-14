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BBC

Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı

Rusya, Türkiye ile varılan mutabakatın dışında kalan sınır kenti Kamışlı'da bir helikopter üssü kurdu. Hava üssüne askeri nakliye helikopterleri de konuşlandırıldı.

14.11.2019 21:41 | Son Güncelleme: 14.11.2019 21:47

Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırındaki Kamışlı kentindeki havaalanında bir helikopter üssü kurduğunu açıkladı. Rus İnterfax ajansının haberine göre, Rusya üste askeri nakliye helikopterleri konuşlandırdığını da duyurdu.

10 CİVARINDA MOTORLU ARAÇ BULUNUYOR

Ajansın Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı haberine göre, Kamışlı'daki hava komuta merkezinde bir kontrol kulesi, hava savunma sistemi, yer güvenliği, pilotların uçuş öncesi ve sonrası sağlık kontrolleri ve hazırlıklarını yapabilecekleri tesisler bulunuyor.

Ajans, Kamışlı'daki yeni Rus hava üssünün komutanı Timur Hocayev'in "Güvenlik amaçlı olarak konuşlandırılan askeri polisin yanısıra özel teçhizat, araçlar, uçuşların sürekliliğini sağlayacak yakıt stoku bulunuyor. 10 civarında motorlu araç var" diye konuştu.

BÖLGENİN GÜVENLİK VE SAVUNMASI İÇİN AÇILDI

Hocayev, üssün "sürekli uçuşlar, helikopterlerin güvenliği ve bölgenin güvenlik ve savunması" göz önüne alınarak açıldığını da ekledi.

Rusya, Kamışlı'da askeri üs kurduğunu açıkladı

Rusya, Dünya
BBC


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