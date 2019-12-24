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Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı

Rusya'nın başkenti Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı. İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.

24.12.2019 17:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:21

'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

19 OKUL, 7 MAHKEME VE 6 TREN İSTASYONU İÇİN BOMBA İHBARI

Rus Ria ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi. Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

8 MAHKEMEYE BOMBA İHBARI YAPILMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Moskova'daki Çertanskiy, Lublinskiy, Horeoşevskiy, Koptevskiy, Timiryazevskiy, Golovinskiy, Nikulinskiy ve Çeremuşinskiy mahkemelerine yönelik bomba ihbarı yapılmıştı.

Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı

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