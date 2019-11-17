Haberler » Güncel » Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor - Haber

Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor

Rusya Federal İstihbarat Servisi, geçtiğimiz yıl Kerç Boğazı'nda el konulan Ukrayna ordusuna ait gemilerin iade edileceğini açıklandı.

17.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:11Rusya Kerç Boğazı'nda el koyduğu Ukrayna gemilerini iade ediyor
Rusya Federal İstihbarat Servisi, geçtiğimiz yıl Kerç Boğazı'nda el konulan Ukrayna ordusuna ait gemilerin iade edileceğini açıklandı.

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB), geçtiğimiz yıl Kerç Boğazı'nda el koyulan Ukrayna ordusuna ait gemilerin geri göndereceğini duyurdu. FSB'den yapılan açıklamada teslimatın karşılıklı anlaşma çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilerek, 'Yana Kapu', 'Nikopol' ve 'Berdyansk' adlı gemilerin Kerç limanından yarın çıkartılacağı kaydedildi. Gemiler, Ukrayna deniz sınırında Ukraynalı yetkililere teslim edilecek.

Ukrayna donanmasına ait gemiler, geçtiğimiz yıl 25 Kasım'da Rusya sınırlarını ihlal etmişti. Rus sınır güvenlik güçlerinin taleplerine karşılık vermeyen Ukraynalı denizciler, birkaç saat boyunca tehlikeli manevralar gerçekleştirmişti. Olay sonucunda Rusya tarafından üç gemiye el konulmuş, 24 Ukraynalı denizci de tutuklanmıştı. Büyük yankı uyandıran olayın ardından Rusya, 24 Ukraynalı denizciyi serbest bırakarak ülkelerine geri göndermişti. - MOSKOVA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:05 Kuşadası'nda kadın sürücü kadın yayaya çarptı: 1 yaralı
00:04 Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (3)
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 18 Kasım 2019
00:00 Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü
23:52 ASİMDER Genel Başkanı Gülbey: "Ermenistan komşu ülkelere hastalık virüsü yayacak"
18.11.2019 00:05:48