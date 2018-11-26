Rusya Kimyasal Saldırı İddiasını Yeniledi

Rusya
Savunma Bakanlığı, Tahrir el- Şam
militanlarının Halep yakınlarında el yapımı kimyasal mayın kullandıklarını iddia etti.
Geçtiğimiz gün Rusya Savunma Bakanlığı, Cumartesi günü Suriye
'nin İdlib
bölgesinden Halep kentine havan topuyla kimyasal silah saldırısı düzenlendiğini iddia etmişti. Bakanlıktan yapılan son açıklamada, saldırının Tahrir el-Şam tarafından yapıldığı iddiası eklenilerek, saldırıda el yapımı mayın kullanıldığı ileri sürüldü. Rusya Federasyonu
Silahlı Kuvvetleri'nden Yarbay Konstantin Potemkin gazetecilere verdiği demeçte militanların el yapımı 120 milimetrelik mayın kullandığını kaydetti. Potemkin, "Mühimmat parçalarının ön analizi, teröristlerin kimyasal maddelerle donatılmış 120 milimetrelik mayınlar tasarladıkları sonucuna varmamızı sağlıyor" diye konuştu. - MOSKOVA
Rusya Federasyonu
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:27