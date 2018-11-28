Rusya Kırım'a S-400 Gönderecek

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:03

Rusya Kırım'a bir bölük S-400 füze savunma sistemleri konuşlandıracağını duyurdu. Bununla birlikte Rus basını Rusya'nın Kerç boğazına gemisavar füze sistemleri gönderdiğini ileri sürdü.Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz sonrası Rusya Güney Askeri Bölgesi Basın Servisi, Rusya'nın testleri başarı ile tamamlanmış bir bölük S-400 füze savunma sistemlerini yakın zamanda Kırım'a konuşlandıracağını duyurdu. Yapılan açıklamada teçhizatların Rusya'nın Kırım'daki kalıcı üssüne gönderilmek üzere hazırlandığı belirtilerek, "Yakın zamanda yeni sistemler eskilerinin yerini alarak Rusya'nın hava sahasını korumaya başlayacak" denildi.Rusya'dan Kerç Boğazına gemisavar füzeRus basını ise Rusya'nın Kerç boğazına gemisavar füze sistemleri gönderdiğini ileri sürdü. Rusya'da devlet desteği ile yayın yapan bir televizyon kanalı 'Bal' isimli gemisavar savunma sistemlerinin Kerç bölgesine doğru taşındığını gösteren bir video yayınladı. Videoda konvoya polis araçlarının da eşik ettiği kaydedildi.Rus savaş gemileri, 25 Kasım Pazar günü Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkarak Mariupol Limanı'na giden 3 Ukrayna savaş gemisine Rus kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında müdahale etmişti. - MOSKOVA