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Rusya-Kırım arasında ilk tren seferleri başladı

Rusya Federasyonu'ndan Kırım'a ilk tren seferi gerçekleştirildi.

11.11.2019 17:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:00Rusya-Kırım arasında ilk tren seferleri başladı
Federasyonu'ndan 'a ilk tren seferi gerçekleştirildi. Büyük ilgi gören seferde rekor bilet satışı gerçekleştirildi.

Rusya Federasyonu tarafından alınan kararla Kırım'ın şehrine tren seferleri başladı. Şimdilik pilot şehirler olarak sadece Moskova'dan ve 'dan Kırım'a tren bileti alınabilecek. Zaman içerisinde Rusya'nın farklı bölgelerinden de Kırım'a tren seferlerinin başlatılması bekleniyor.

Demiryolu yetkililerince yapılan açıklamada, seferlerin başlamasıyla şimdiye kadar 12 bin biletin satıldığı duyuruldu. Kırım'a Petersburg'dan gitmek isteyenleri 43,5, Moskova'dan gitmek isteyenleri ise 33 saatlik bir yolculuk bekliyor. - KİEV

Petersburg, Simferopol, Rusya, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

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