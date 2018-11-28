Rusya Kırım'da Yeni Füze Sistemleri Kuracak

Rus haber ajansı Interfax, Rusya
'nın Kırım
yarımadasına S-400 füze savunma sistemleri konuşlandıracağını duyurdu.
RIA haber ajansının haberinde, yeni S-400 sistemlerinin yıl sonuna kadar faaliyete geçeceğini, ancak kaç yeni füze sisteminin kullanılacağını bilinmediği belirtildi.
Rusya ve Ukrayna
arasında Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Yarımadasına S-400 füze savunma sistemlerinin konuşlandırılacağını açıkladı. Bu adımın, ordunun yeniden silahlandırılması planı kapsamında atılacağı söyleniyor. - İstanbul
Kırım,Rusya Federasyonu
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:45