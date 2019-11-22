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Rusya: Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri başlıyor

Rusya, Kırım yarımadası ile Türkiye arasında feribot seferlerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

22.11.2019 16:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:57Rusya: Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri başlıyor

, yarımadası ile arasında feribot seferlerinin yeniden başlatıldığını açıkladı.

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya, "Bugün Kırım ile Türkiye arasında feribot seferleri yeniden başlatıldı. Dostluk ve Kırım'ın tanınması adına bir adım daha. Erdoğan, vatandaşlarının fikrine değer verdiğini ve bağımsız politika izleyebildiğini bir kez daha ortaya koydu. Bu, Batı'nın emirleri ile yaşayan diğer ülkeler için iyi bir örnek" açıklamasını yaptı.

Kırımlı yetkililer, feribot seferlerinin Zonguldak ve Kırım'ın Kerç limanları arasında haftada bir gün yapılacağını açıklamıştı.

Türkiye, Kırım'dan kalkan gemilerin Türk limanlarına girişini 2017 yılında yasaklamıştı.



Türkiye, Rusya, Kırım, Dünya

Kaynak: DHA

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