Haberler » Güncel » Rusya kıtalararası Yars Balistik Füzesi'ni otoyolda yürüttü - Haber

Rusya kıtalararası Yars Balistik Füzesi'ni otoyolda yürüttü

Moskova'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı etkinlikleri için Kızıl Meydan'da geçiş töreninde gösterilerek olan Yars Balistik Füze Sistemleri, Moskova'nın otoyollarında ilerleyerek eğitim alanına götürüldü.

27.02.2020 23:00 | Son Güncelleme: 27.02.2020 23:00Rusya kıtalararası Yars Balistik Füzesi'ni otoyolda yürüttü
'da düzenlenecek olan Zafer Bayramı etkinlikleri için Kızıl Meydan'da geçiş töreninde gösterilerek olan Yars Balistik Füze Sistemleri, Moskova'nın otoyollarında ilerleyerek eğitim alanına götürüldü.
Sovyetler Birliği'nin, Nazilere karşı 9 Mayıs'ta kazandığı zaferin ardından her yıl geleneksel olarak kutlanan ve bu yıl 75'nci yılı kutlanacak olan Zafer Bayramı etkinlikleri için hazırlıklar devam ediyor. Bu hazırlıklar kapsamında Savunma Bakanlığı, envanterindeki önemli silahları Moskova'da bulunan Alabino askeri eğitim alanına göndermeye başladı. Rusya'nın prestiji için çok önemli olan ve Zafer Bayramı geçit törenlerinin en dikkat çeken silahlarından olan Yars kıtalararası balistik füzeleri sivil araçların arasından yüksek güvenlik önlemleri altında Alabino'ya ulaştı. Yakında eğitim sahasında füzeler ile tören eğitimlerine başlanacağı duyuruldu.
(İHA)

Zafer Bayramı, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
28.02.2020 00:12:42