Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya, korona virüs tedavisi için 3 ilacın klinik deneylerine başladı

Rusya, belirlenen 3 ilacın korona virüs hastaları üzerinde denenmeye başlandığını duyurdu.

07.04.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:15
Rusya, korona virüs tedavisi için 3 ilacın klinik deneylerine başladı
Rusya , belirlenen 3 ilacın korona virüs hastaları üzerinde denenmeye başlandığını duyurdu.
Rusya Federal Medikal Biyoloji Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Hidroksiklorokin, Meflokin ve Rusya üretimi olan Kalidavir isimli bu 3 ilacın, korona virüsü tedavisindeki olumlu etkilerinin araştırılıp uygulanması amacıyla klinik çalışmaların başladığını duyurdu. Bu ilaçlar belirlenen hastalar üzerinde denenmeden önce, hastadan ilacın üzerinde denenmesine ilişkin imzalı evrak alınacak.
Rusya Federasyonu'nda son 24 saatte korona virüsüne yakalananların sayısı 1154 kişi daha artarak 7497'ye ulaştı.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Rusya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Rusya, korona virüs tedavisi için 3 ilacın klinik deneylerine başladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Esenyurt’taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare Haberler
Esenyurt'taki patlamanın vahametini en iyi anlatan kare
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı’ndan videolu anlatım Haberler
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar Haberler
Mahalleliden sürpriz kutlama! Polisi, asılsız ihbarla çağırdılar
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı Haberler
Emekli öğretmen, sokak ortasında komşusunu öldürüp canına kıydı
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti Haberler
Fırıncı, dükkanının camına astığı yazıyla gönülleri fethetti
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım Haberler
Yasağa aldırış etmedi, açıklaması pes dedirtti: Canım istedi çıktım
Roketsan’da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi Haberler
Roketsan'da korkutan patlama: 3 kişi yaralandı! İlk açıklama geldi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:41: Darp görüntülerine başsavcılık itirazıyla 5 tutuklama daha - Haber 16:41: Battalgazi Belediyesi, 900 kilometre yol bakım ve onarım çalışması yaptı - Haber 16:41: İnönü'de maskeler halkın ayağına gidiyor - Haber 16:40: Esenyurt'ta bir evde patlama - Haber 16:40: Koronavirüs tedavisi ardından taburcu oldu, komşuları alkışlarla karşıladı (2) - Haber 16:34: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:22: DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz - Haber 15:32: Asılsız ihbarda bulunan mahalle halkı, gelen polislere sürpriz yaptı - Haber 15:13: Son Dakika: Roketsan'da patlama: 3 kişi hafif yaralandı - Haber 14:52: Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler 14:51: Sokağa çıkma yasağına uymayan genç kızdan şaşırtan açıklama: Canım istedi çıktım - Haber 11:26: Mahkeme kredi masraflarına faiz işleten bankayı haksız buldu - Ekonomi