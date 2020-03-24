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Rusya, korona virüsü taşıyan hastalar için hastane yapıyor

Rusya, ülkede artan korona virüs vakalarına karşı büyük bir hastanenin temelini atarak virüse yakalananları bu hastanede tedavi edecek.

24.03.2020 12:40 | Son Güncelleme: 24.03.2020 12:40
Rusya, korona virüsü taşıyan hastalar için hastane yapıyor
Rusya , ülkede artan korona virüs vakalarına karşı büyük bir hastanenin temelini atarak virüse yakalananları bu hastanede tedavi edecek.

Rusya'da hızla artan korona virüs vakalarına karşı harekete geçilerek Moskova 'da büyük bir hastane inşaatına başlandı. Virüs taşıyan kişilerin en çok tespit edildiği başkent Moskova'da başlatılan hastane inşaatı projesinde 2 bin işçi ve 500 ekipman çalışıyor. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin hastane inşaatı ile ilgili basını bilgilendirerek 70 bin metrekare üzerine kurulacak olan hastanede aynı anda 500 kişinin tedavi edilebileceğini açıkladı. Sobyanin açıklamasında hastanenin prefabrike yapıda olacağını söyleyerek gelecekte de olası farklı virüs ve bulaşıcı hastalıklara karşı bu hastanenin kullanılacağını bu nedenle hastanenin son teknoloji teknik ekipmanlarla donatılacağını ifade etti.

Hastane inşaatı ile ilgili Moskova Belediyesi tarafından kamuoyuna teknik bilgiler aktarılırken inşaatın ne zaman tamamlanacağı konusunda herhangi bir bilgi aktarılmadı. Rusya Korona Virüsü ile Mücadele Merkezi dün yaptığı açıklamada ülkede görülen vaka sayısını 438 olarak açıklarken bu vakaların yaklaşık 250'si Moskova'da kaydedilmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Moskova, Rusya, Güncel

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