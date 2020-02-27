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Rusya, korona virüsüne karşı aşı geliştiriyor

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, korona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

27.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:35Rusya, korona virüsüne karşı aşı geliştiriyor
Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, korona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Çin'de ortaya çıkarak dünyaya hızla yayılan ve Rusya'yı da tehdit etmeye devam eden korona virüsüne karşı alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. Golikova, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle daha önce alınan önlemlerin süresinin uzatıldığını ve bu önlemlere ek önlemler getirildiğini belirtti. Golikova, alınan karar ile İran'la serbest vize uygulamasına kısıtlama getirildiğini duyurdu.
GÜNEY KORE İLE HAVA YOLU ULAŞIMINA KISITLAMA
Golikova ayrıca, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlara sınırlandırma getirildiğini de ifade ederek, Aeroflot ve Aurora hava yolu şirketleri dışında tüm hava yollarının Rusya-Güney Kore arasındaki uçuşlarının 1 Mart itibariyle durdurulacağını açıkladı. Korona virüsüne karşı Rus bilim insanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Golikova, "Elimizde virüsün örneği mevcut ve bir aşı bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Şu ana kadar 5 prototip geliştirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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