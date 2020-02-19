Haberler » Güncel » Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı - Haber

Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak durdurdu.

19.02.2020 14:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:26Rusya, koronavirüs nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Çin vatandaşlarının ülkeye girişini geçici olarak durdurdu.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, başkent 'da gazetecilere yaptığı açıklamada, kararnameyle, Çin vatandaşlarının Rusya'ya girişinin geçici olarak yasaklandığını bildirdi.
Kararnamenin, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin tarafından imzalandığını belirten Golikova, "Şahsi, iş, eğitim ve turistik gerekçelerle Rusya'ya gelmek isteyen Çin vatandaşlarının ülkeye girişi, 20 Şubat'tan itibaren geçerli olacak şekilde durduruldu." dedi.
Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'deki vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
Rusya'da bugüne kadar 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edilirken, iki hasta da karantinadaki tedavilerinin ardından taburcu edilmişlerdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
19.02.2020 16:26:29