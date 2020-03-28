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Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, koronavirüsü tedavi edecek sıtmada kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı geliştirildiğini açıkladı.

28.03.2020 16:09 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:14

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı (FMBA), yeni tip koronavirüsü tedavi edecek ilacın geliştirildiğini duyurdu.

Ajansın basın dairesinden yapılan açıklamada, FMBA'nın yeni tip koronavirüsü tedavi etmek üzere sıtmaya karşı kullanılan Meflokin bazlı yeni ilacı tanıttığı belirtildi.

"TEDAVİ ŞEMASINI GELİŞTİRDİ"

Açıklamada, "Rusya FMBA'ya ait 'Farmzashchita' Araştırma ve Üretim Merkezi, Çin'in ve Fransa'nın deneyimlerini göz önünde bulundurarak, sıtmaya karşı kullanılan Meflokin ilacının bazında koronavirüs enfeksiyonunun tedavi şemasını geliştirdi" ifadelerine yer verildi.

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Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu
Etiketler: Rusya, Sağlık, Dünya, Güncel

Haberin Videosu :

Rusya Federal Biyomedikal Ajansı, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu

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Haberler ›› Dünya ››Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler
Yorumlar (6)
KURTULUS YOK:herkse yakalanacak kurtulus yok ama ne kadar gec yakalnmırsan o kadar ıyı olacak. . en basıt ornek grıpte boyle bır vırustu ama sımdı ınsanlar bagısıklık kazandı ılacları cıktı. .
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KREMLİN:Sen istiyor aşı verecek yüz dolar
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ALİ:Russia todaye bakın. Geliştirmek için çabalıyoruz. Acaba tedavi edebilir mi diyor haberde
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MUSTAFA:Iranda buldum dedi hergun yüzlerce kişi oluyor
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İNSANOĞLU BİLİMDEN ŞAŞMA:Bilim Çin de de olsa alınız. . .
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HADİ İNŞALLAH:Kurtulalım.
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