Haberler » Güncel » Rusya koronaya karşı önlemlerini arttırıyor - Haber

Rusya koronaya karşı önlemlerini arttırıyor

Rusya'da korona virüsüne karşı önlem almak amacıyla bazı bölgelerde kamu organizasyonları iptal edilip, okullar geçici süreyle kapatıldı.

04.02.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:10Rusya koronaya karşı önlemlerini arttırıyor
'da korona virüsüne karşı önlem almak amacıyla bazı bölgelerde kamu organizasyonları iptal edilip, okullar geçici süreyle kapatıldı.

Çin ile yaklaşık 4 bin 300 kilometrelik sınırı olan Rusya'da korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler arttırılıyor. 'nın doğusunda yer alan Volga Nehri'nin yakınındaki Samara bölgesi ve Ulyanovsk bölgelerinde bulunan okulların olası bir virüs salgınına karşın bu haftanın sonuna kadar kapalı olacağı belirtilirken, Samara Bölgesel Devlet Yönetimi Sözcüsü Tatiana Drozhevkina yaptığı açıklamada, "mevsimsel olan grip vakalarındaki artış" nedeniyle okulların kapatıldığını belirtti. Ulyanovsk bölgesi Sağlık Bakanı Sergei Panchenko da bölgedeki bütün büyük kamu organizasyonlarının iptal edildiğini duyurdu. Rusya Sağlık Bakanı Sergei Krayevo yaptığı açıklamada, "147 milyon kişinin yaşadığı ve Çin ile geniş bir sınıra sahip olan Rusya'da korona virüsünün kimde bulunduğunu belirlemek çok zor" dedi. Virüse karşı henüz bir aşı geliştirilmediğine de vurgu yapan Krayevoy, "Ancak biz olası virüs salgınına hazırlıklıyız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Rusya'nın Sibirya bölgesinde 2 Çinlide korona virüsü ile aynı belirtilere sahip grip vakası görüldü. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:16  Künt travma nedir? Künt travma nasıl olur?
15:51  Cenan Adıgüzel kimdir? kaç yaşında Cenan Adıgüzel biyografisi!
15:18  Eltilerin Savaşı filmi konusu nedir? Eltilerin Savaşı oyuncuları ve Eltilerin Savaşı özeti!
4.02.2020 18:39:32