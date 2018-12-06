ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Rusya
Kulüplerarası Golf Turnuvası sona erdi.
Rusya'dan 14 kulübün katılımıyla Serik'e bağlı Belek
turizm merkezindeki Regnum Carya
Golf Sahası'nda 2 Aralık
'ta başlayan Rusya Kulüplerarası Golf Turnuvası tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu Moskova
City Golf Kulübü olurken, ikinciliği Pestovo Golf Kulübü, üçüncülüğü de Agalarov Golf Kulübü elde etti.
Turnuva sonunda düzenlenen törenle ilk üçe giren takımlar ödüllerini aldı. Kupalar Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk
ve eşi Nurten Öztürk
tarafından verildi.
Fikret Öztürk, "Belek'te 4 gün boyunca Rusya'dan gelen 14 golf kulübünü ağırladık. Güzel ve bir hayli çekişmeli bir turnuva oldu. Bu turnuvanın daha ileriki dönemlerde daha zorlu geçeceğini görüyorum. Turnuva, uzun yıllar ülkemizde yapılacak" şeklinde konuştu.
- Antalya
Antalya,Rusya Federasyonu
06 Aralık 2018 Perşembe 12:21