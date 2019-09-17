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Rusya, kuzey kore bayraklı kaçak avcı gemisine el koydu

Kuzey Kore bayraklı kaçak avcı gemisinden, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı sınır kontrol muhafıza gemisine yönelik açılan ateşte, 3 Rus muhafız yaralandı.

17.09.2019 16:10Rusya, kuzey kore bayraklı kaçak avcı gemisine el koydu
Kuzey Kore bayraklı kaçak avcı gemisinden, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı sınır kontrol muhafıza gemisine yönelik açılan ateşte, 3 Rus muhafız yaralandı.

Rus medyası olayın Rusya'nın Primorsky açıklarında, Doğu Denizi'nde (Japon Denizi) meydana geldiğini duyurdu.

Bölgede devriye faaliyetinde bulunan Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı sınır kontrol muhafıza gemisine, içinde 45'ten fazla Kuzey Koreli'nin bulunduğu kaçak avcı gemisinden ateş açıldığı; saldırıda, 3 muhafızın yaralandığı belirtildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)'nin gemiye el koyduğu ;21 kişilik mürettebatın gözaltına alındığı belirtildi.



Kuzey Kore, Dünya

Kaynak: DHA

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