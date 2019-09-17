Haberler » Güncel » Haber

Rusya, Kuzey Kore gemilerini alıkoydu

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu bildirdi.

17.09.2019 16:26Rusya, Kuzey Kore gemilerini alıkoydu
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoyduğunu bildirdi.
FSB'den yapılan açıklamada, Rus sınır görevlileri, Japon Denizi'nde Rus karasuları içerisinde Kuzey Kore'den 2 yelkenli balıkçı gemisi ile 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit etti.
Rus sınır görevlilerinin gemileri teftişi esnasında silahlı saldırıya uğradığı vurgulanan açıklamada, "Kuzey Kore gemisinin mürettebatı gemide teftiş yapan sınır görevlilerine silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 3 sınır görevlisi yaralandı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, mürettebatı ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemilerinin alıkonularak, Rus limanına götürüldüğü kaydedildi.

Kuzey Kore, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:20 YSK yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı
20:18 Taşkent Büyükelçisi Er'den Fergana Vadisi'ne çalışma ziyareti
20:17 Kafede çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
20:17 Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi
20:14 Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ahlakı Zirvesi'ne doğru
20:14 Club Brugge - Galatasaray maçına doğru - Fatih Terim (2)
20:13 Kılıçdaroğlu Denizli'de depremzedeleri ziyaret etti