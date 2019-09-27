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Rusya, Kuzey Kore'ye ait 3 gemi ve 262 mürettebata el koydu

Rusya, 262 mürettebatı taşıyan Kuzey Kore bayraklı 3 gemiye el koydu.

27.09.2019 13:45Rusya, Kuzey Kore'ye ait 3 gemi ve 262 mürettebata el koydu
Rusya, 262 mürettebatı taşıyan Kuzey Kore bayraklı 3 gemiye el koydu.
Rusya, Rusya Ekonomik Bölgesi'ne girdiği gerekçesiyle 262 mürettebatı taşıyan Kuzey Kore bayraklı 3 gemiye el koydu. Gemiler Rusya'nın Nahodka kentindeki limanda demirlerken, güvenlik güçleri yasa dışı balıkçılık ekipmanlarının yanı sıra 30 bin mürekkep balığına da el koydu.
Rusya, 17 Eylül'de de Japon Denizi'nde Rus karasularında kaçak avlanan Kuzey Kore gemisini alıkoymuştu. Kuzey Kore'ye ait 2 yelkenli balıkçı gemisi ve 11 deniz motorunun kaçak avlandığını tespit edilmişti. Mürettebat ile Kuzey Kore yelkenli balıkçı gemileri Rus limanına götürülmüştü.
(İHA)

Kuzey Kore, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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