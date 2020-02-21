Haberler » Güncel » Rusya, kuzey sahillerini izlemek için uydu aracı fırlattı - Haber

Rusya, kuzey sahillerini izlemek için uydu aracı fırlattı

Rusya, Antartika ve Sibirya gibi kuzey bölgelerinde iletişim ve bölgenin uydu üzerinden takibi için uzaya Meridian-M uydusunu gönderdi.

21.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.02.2020 11:48Rusya, kuzey sahillerini izlemek için uydu aracı fırlattı
, Antartika ve gibi kuzey bölgelerinde iletişim ve bölgenin uydu üzerinden takibi için uzaya Meridian-M uydusunu gönderdi.

Rusya'nın Antartika üzerinde yoğun çalışma yaptığı bilinirken Sibirya ve kuzey doğu bölgelerini de kapsayan büyük bir izleme ağı oluşturmak için uzaya uydu gönderildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Arhangelsk Bölgesi'nde bulunan Plesetsk Uzay Üssünden Soyuz-2 fırlatma aracı ile Meridian-M uydusunun fırlatıldığı belirtildi. Ateşleme işleminden sonra yükselen roketin planlama doğrultusunda hareket ettiği ve zamanında yörüngeye oturduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında uzaya gönderdikleri uydu aracı ile kuzey deniz rotası üzerinde buz gemilerinin ve keşif gemilerinin takip edilebileceğini ve aynı zamanda Rusya'nın Sibirya dahil tüm kuzey bölgelerini kapsayan geniş bir uydu iletişim ağı oluşturulacağı bilgilerini aktardı. - MOSKOVA

Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
11:04  Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
10:43  Erman Altıkardeş kimdir? Survivor'a dahil olan Erman Altıkardeş kaç yaşında, nereli?
21.02.2020 12:27:39