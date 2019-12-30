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Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, "Çatışmaların durdurulması, siyasi diyaloğun başlatılması için temel koşuldur.

30.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:18 Rusya Libya'da siyasi diyaloğun başlatılmasını istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'daki çatışmaların durdurulması gerektiğini belirterek, "Çatışmaların durdurulması, siyasi diyaloğun başlatılması için temel koşuldur." dedi.
Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Libya'daki çatışmalarının durdurulması gerektiğini ifade eden Lavrov, "Çatışmanın durdurulması, siyasi diyaloğun başlatılması için temel koşuldur. Çatışmanın durdurulması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve diyaloğun başlatılması Libya halkının menfaatinedir. Libya'daki tarafların, bütün siyasi ve etnik grupların çıkarlarını dikkate alması gerekiyor." diye konuştu.
Lavrov, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Libya'yı uçuşa yasaklı bölge ilan ettiğini ve NATO'nun bu karara rağmen "Arap Baharı"nı destekleme bahanesiyle Libya'ya saldırdığını kaydetti.
Libya'nın uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin iyi bir fikir olmadığını söyleyen Lavrov, "Böyle bir yasak bölgenin ilan edilmesi halinde, NATO'nun gereken kurallara uyacağından emin değiliz." şeklinde konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

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