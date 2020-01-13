Rusya lideri Putin'den, Esed'e çağrı: Trump'ı Şam'a davet et

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şam ziyaretiyle ilgili ortaya çıkan bir ayrıntıya göre Putin, SuriyeDevlet Başkanı Beşar Esed'e ABD Başkanı Trump'ı konuk etme önerisinde bulundu.

Rossiya-1 televizyonunda sunulan 'Moskova Kremlin Putin' programında, Rusya ve Suriye liderlerinin Şam'da bulunan en eski Rum Ortodoks kiliselerinden biri olan Aziz Meryem Katedrali'ndeyken yaptıkları görüşmenin bir parçası yayınlandı.

İKİLİNİN ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Görüşmenin bir anında Beşar Esad, "Eğer Trump bu yoldan gelirse, onun da her şeyi normalleşir" diye şaka yaptı. Putin ise Suriye liderinin şakasına karşılık olarak, "Düzelir, düzelir. Siz davet edin, o gelir" diye konuştu. Ardından Beşar Esed, ABD yönetimini kabul etmeye hazır olduğunu ifade etti, Putin ise bu sözleri Trump'a ileteceğine söz verdi.

CAMİYE DE GİTTİ

TürkAkım Projesi Açılış Töreni'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ziyareti öncesi dün Suriye'nin başkenti Şam'a sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Putin, Suriye'nin başkenti Şam'da Müslümanların inanışına göre Hz. İsa'nın kıyamete yakın yeryüzüne ineceği Ak Minare'nin yer aldığı Emevi Cami'ni Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ile ziyaret etti.