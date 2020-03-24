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Rusya lideri Putin'den koruyucu tulum ve maskeyle hastaneye ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da korona virüs tedavisi gören hastaların bulunduğu hastanede özel kıyafet ve maske kullandı.

24.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:42
Rusya lideri Putin'den koruyucu tulum ve maskeyle hastaneye ziyaret
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova 'da korona virüs tedavisi gören hastaların bulunduğu hastanede özel kıyafet ve maske kullandı.

Rusya'da korona virüs vakaları giderek artarken virüsün en fazla tespit edildiği başkent Moskova'da çalışmalar devam ediyor. Moskova Belediyesi'nin 65 yaş üstü ve kronik hastaların sokağa çıkışını yasaklamasıyla birlikte önlemler had safhaya ulaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin söz konusu çalışmaları yerinde inceledi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ve Korona virüsü ile Mücadele Merkezi yetkilileri ile toplantı gerçekleştiren Putin, toplantıda Moskova'da alınan önlemler ve hastaların durumları ile ilgili bilgi aldı.

Rusya'da 163 bin kişiye korona testi yapıldı

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, dün Moskova'daki kliniklerde 3 bin civarında korona virüsü testi yapıldığını, hafta sonuna kadar 13 bin kişiye daha korona virüsü testi yapmayı hedeflediklerini belirtti. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise Rusya'daki genel durum hakkında Putin'i bilgilendirirken şu ana kadar ülke genelinde 163 bin kişiye korona virüsü testi yaptıklarını aktardı.

Putin hastaneye önlemler alınarak girdi

Toplantının ardından Moskova'da korona virüsü taşıyan hastaların tedavi gördüğü bir hastaneye ziyaret gerçekleştiren Putin'e özel kıyafetler giydirildi. Koruyucu tulum giyen Putin, hastaların durumları hakkında sağlık ekibinden de hastalara dair bilgiler aldı. Putin, "Virüsle mücadelede hastane personelinin nasıl çalıştığını gördüm. Herkes çok iyi koordine edilmiş ve saat gibi çalışıyorlar. Onlar ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyor. Hastanede tüm ekipmanlar bulunuyor ve bu ekipmanlar kullanılıyor" dedi. Hastane çalışanlarına hitaben bir konuşma yapan Putin, "Tedavisi tamamlanan insanlar için bambaşka bir yaşam başlıyor. Bu insanların tümü size teşekkür ediyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler : Vladimir Putin, Moskova, Rusya, Politika

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