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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın Suriye ve Libya'daki durumu görüşeceği bildirildi.

07.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:26

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın ve Libya'daki durumu görüşeceği bildirildi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Putin'in TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış törenine katılmak üzere yarın İstanbul'a çalışma ziyaretinde bulunacağı kaydedildi.

SURİYE VE LİBYA'DAKİ SON DURUM ELE ALINACAK

İki liderin bir araya geleceği belirtilen açıklamada, "Görüşmelerde Rus-Türk iş birliğinin daha da geliştirilmesi, Suriye ve Libya'daki durum dahil uluslararası güncel sorunların müzakere edilmesi planlanıyor." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE ZİYARETİ ÖNCESİ ESAD'I ZİYARET ETTİ

Öte yandan Rusya lideri Putin, Türkiye ziyareti öncesi Şam'a ziyarette bulunarak Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile görüştü.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Putin, Esed'le görüşmesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik önemli mesafe kat edildiğini belirtti. Putin ayrıca Şam sokaklarında hayatın normale döndüğünün çıplak gözle görülebildiğini söyledi." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Libya ve Suriye krizini ele alacak

Vladimir Putin, Türkiye, Suriye, Rusya, Politika, Dünya, Güncel


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