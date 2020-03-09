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Rusya MB, döviz alımlarını durdurdu

Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını 30 gün için durdurma kararı aldı.

09.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:05
Rusya MB, döviz alımlarını durdurdu
Rusya Merkez Bankası döviz alımlarını 30 gün için durdurma kararı aldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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