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Rusya Merkez Bankası döviz satmaya başlıyor

Rusya Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu.

10.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:22
Rusya Merkez Bankası döviz satmaya başlıyor
Rusya Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu.
Bankadan yapılan açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan "kayda değer değişimler" nedeniyle piyasalardaki dalgalanmaları önlemek için bugünden itibaren iç piyasada döviz satımına başlanacağı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası, dün yaptığı açıklamada, iç piyasada döviz alımlarını da 30 gün boyunca durdurma kararı aldığını duyurmuştu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması, Suudi Arabistan ve Rusya'daki yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı, dün yaklaşık yüzde 30 değer kaybıyla 31,1 doları görmüştü.
Rus rublesi de dünkü tatilin ardından güne dolar karşısında yüzde 6,4 değer kaybıyla Mart 2016'dan bu yana ilk defa 72 seviyesine, avro karşısında da yüzde 9,7 düşerek Şubat 2016'dan bu yana ilk defa 85'e gerileyerek başladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Rusya, Ekonomi
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