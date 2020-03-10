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Rusya Merkez Bankası döviz satmaya başlıyor

Rusya Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu.

10.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:27
Rusya Merkez Bankası döviz satmaya başlıyor
Rusya Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi
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