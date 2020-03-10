Rusya Merkez Bankası döviz satmaya başlıyor
Rusya Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu.
10.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:27
Rusya Merkez Bankası, küresel petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler nedeniyle iç piyasada döviz satımına başlanacağını duyurdu.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Rusya Merkez Bankası döviz satmaya başlıyor
Etiketler : Ekonomi
Manşet
Haberler
Ekonomi
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Ekonomi
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Ekonomi
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Ekonomi
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Ekonomi
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Ekonomi
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Ekonomi
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor