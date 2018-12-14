Rusya Merkez Bankası Faiz Artırdı

14 Aralık 2018 Cuma 16:28



14 Aralık 2018 Cuma 16:28

Rusya Merkez Bankası, politika faiz oranını çeyrek puan artırarak yüzde 7,75'e yükseltti.Bankadan yapılan açıklamada, enflasyondaki risklerin devam etmesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık artışa gidilerek 7,75'e çıkarıldığı belirtildi.Ülkede yeni yıldan itibaren yükselecek KDV oranları nedeniyle fiyatlarda baskı oluştuğuna işaret edilen açıklamada, gelecek yıl Rus ekonomisindeki büyümenin yüzde 1,2 ila yüzde 1,7 arasında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4 seviyesinde seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl ise KDV artışı nedeniyle yüzde 4 seviyesinin üzerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü bildirildi.Rusya Merkez Bankası, eylül ayında gerçekleştirdiği toplantıda, enflasyon risklerinin artması nedeniyle Aralık 2014'ten bu yana ilk defa faiz yükseltmişti.