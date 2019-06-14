14.06.2019 14:02
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Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 7,5'e indirdi.

Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 7,5'e indirdi.
Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7,5'e çekildiği bildirildi.
Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde bu yılın ilk yarısına ilişkin büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.
Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,2 ila 4,7 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.
Açıklamada, 2020'nin ilk yarısına kadar faiz indiriminin devam edeceği ve uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.
Kaynak: AA
politika, enflasyon, rusya, faiz, Ekonomi

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