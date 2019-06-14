14.06.2019 16:42
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Rusya Merkez Bankası faiz indirdi

Rusya Merkez Bankası politika faiz oranını çeyrek puan düşürerek yüzde 7,5'e indirdi.

Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, enflasyonun beklentiler dahilinde ilerlemesi nedeniyle faiz oranlarında 0,25 baz puanlık indirime gidilerek, 7,5'e çekildiği bildirildi.

BÜYÜME BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI

Ülkedeki enflasyon risklerinin devam ettiğine işaret edilen açıklamada, Rus ekonomisinde bu yılın ilk yarısına ilişkin büyümenin ise beklentilerin altında kaldığına vurgu yapıldı.

ENFLASYONUN GELECEK YIL YÜZDE 4'ÜN ALTINA İNMESİ ÖNGÖRÜLÜYOR

Rusya'da yıl sonu enflasyon oranının yüzde 4,2 ila 4,7 arasında seyretmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, enflasyon seviyesinin gelecek yıl yüzde 4 seviyesinin altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

FAİZ İNDİRİMİ 2020'YE KADAR DEVAM EDECEK

Açıklamada, 2020'nin ilk yarısına kadar faiz indiriminin devam edeceği ve uygulanan sıkı mali politikadan da kademeli bir şekilde daha nötr bir politikaya geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Rusya Merkez Bankası faiz indirdi
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