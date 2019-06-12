Rusya Milli Günü Resepsiyonu

Rusya
'nın Ankara
Büyükelçisi Aleksey Yerhov
, " Rusya Federasyonu
'nun S400'lerle ilgili duruşu ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir de." dedi.
Rusya Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.
Büyükelçi Yerhov ve eşi Irina Yerhova'nın ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın yanı sıra, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ile davetli katıldı.
Büyükelçi Yerhov'un selamlama konuşmasıyla başlayan program, Rusya milli marşı ile İstiklal Marşı'nın okunması ve Rus mutfağından ikramlarla devam etti.
Rusya ve Türkiye
liderleri tarafından ilan edilen Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı'nda düzenleniyor olması sembolik bir anlam taşıyan resepsiyon kapsamında Rus-Türk ilişkilerinin kurulmasıyla ilgili bir fotoğraf sergisi düzenlendi.
Resepsiyonda, bu yıl Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından yayınlanan ve Rusya'nın, turistik potansiyelini, kültürel ve tarihi mirasını, geleneklerini, spor, bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını anlatan kitapçığın tanıtımı da yapıldı.
Efsanevi Sovyet ve Rus ateşli silah tasarımcısı Mihail Kalaşnikov'un doğumunun 100'üncü yıldönümü vesilesiyle, Kalaşnikov'un hayatını ve çalışmalarını yansıtan fotoğraflar da sergilendi.Saint Petersburg
'da 1989'da kurulan Rus Kazak Korosu "Jivaya Starina", davetlilere bir konser verdi.
"Rusya'nın S400'le ilgili duruşunda bir değişiklik yok"
Resepsiyonun son bölümünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Büyükelçi Yerhov, "Hepiniz hoşgeldiniz, sizi büyükelçiliğimizde görmek mutluluk verici. Bugün Rusya'nın bağımsızlık gününü kutluyoruz. Bağımsızlık kelimesi çok doğru değil Rusya zaten hep bağımsız bir ülkeydi. Rusya milli günü, Rusya'nın şöhretinin ve gururunun günüdür. Umarım geleneksel Rus yiyecek ve içeceklerini tatmışsınızdır." dedi.
Yerhov, Rusya'dan temmuz ayı ortasında S400'ler için bir heyet geleceği ve Rusya'nın S400 konusunda duruşunda bir değişiklik olup olmadığı ilgili bir soruya, "Rusya Federasyonu'nun S400'le ilgili duruşu ve pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir de. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti
'ne karşı bir takım taahhütler ve sorumluluk üstlenmiş durumdayız. Bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok külfetli bir şekilde çalışması gerekecek. Bunun detayları benim için de merak konusu. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecekler, hepsi ihtimaller dahilinde. Rusya üzerinde aldığı sorumlulukları yerine getirecek." diye konuştu.
Türkiye ile Rusya arasında vizelerin kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Yerhov, "Vizeler konusunda Türk meslektaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. Fakat konu çok teferruatlı bir konu olduğu için 5 dakikada çözülmesini düşünmek fazla iyimser bir yaklaşım olur. İnşallah çözeceğiz."
Büyükelçi Yerhov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
arasındaki irtibat kanalının sürekli açık olduğunu vurgulayarak, "Liderlerimiz gerektiği kadar irtibat halindeler. Hem karşılıklı ziyaretlerde hem de uluslararası platformlarda sürekli bir araya geliyorlar. Yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planan ziyaretler ihtimaller dahilinde." dedi.
Büyükelçi Yerhov, F35'lerle ilgili kendisine yöneltilen soruyu ise yanıtsız bıraktı.
Kaynak: AAAnkara
, Rusya Federasyonu
, Güncel