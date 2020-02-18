Haberler » Güncel » Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi - Haber

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi

Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden izledi.

18.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:30Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Çerçesov, Antalyaspor - Kasımpaşa maçını izledi
Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Çerçesov, ile arasında oynanan Süper Lig maçını tribünden izledi.
Rusya Milli Takımı'nın son Dünya Kupası'nda çeyrek final oynamasını sağlayarak önemli bir başarı elde eden Teknik Direktör Stanislav Çerçesov, Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadeleyi yardımcılarıyla birlikte izledi. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Antalyasapor'un 3-1 kazandığı maçı takip eden Çerçesov'un çektirdiği fotoğraf, Rusya Milli Takım resmi sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Ayrıca deneyimli çalıştırıcının, Antalyaspor'da top koşturan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov'u izlediği bilgisi de paylaşıldı.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Antalyaspor, Kasımpaşa, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:26  Mustafa Yücedağ kimdir? Mustafa Yücedağ nereli, kaç yaşında?
16:49  Onur Tuna kimdir? Onur Tuna kaç yaşında, nereli?
16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
18.02.2020 18:32:42