Rusya Moskova Bölgesi Ekoloji Bakan Yardımcısı Türkiye'yi Ziyaret Etti

Rusya Federasyonu Moskova Eyaleti Ekoloji Bakan Yardımcısı Sayın Egrova Natalya KONSTANTINOVA ve beraberindeki heyet, İstanbul gezisinin ardından Altın Cüzdan sponsorluğunda verilen kokteyle katıldı.

Rus heyet, Türkiye ziyareti esnasında İBB İSTAÇ A.Ş. Hasdal katı atık tesislerini ziyaret etti ve sistemi Rusya'da modellemek için görüşmelerde bulundu. Bakan yardımcısı Sayın Konstantinova İSTAÇ faaliyetleri ve tesisin her aşaması ile alakalı yetkililerden bilgiler aldı. Konstantinova, almış olduğu bilgiler ışığında ve gerek yerinde gözlemlemek sureti ile İBB İSTAÇ Katı Atık Yönetimini kesinlikle uygulanması gereken model olarak kabul etmek sureti ile, Moskova Eyaleti ve tüm Federal Rusya da uygulamak istediğini beyan etti. Renofinans şirketi ile projeler ve uygulanacak bölgeler ile alakalı yoğun bir çalışma ve birliktelik yürütülmektedir.

'İki Ülkenin İlişkilerini Güçlendirmeyi Hedefliyoruz'

Geri Dönüşüm alanında kurulan işbirliğine benzer iş birliklerinin diğer alanlara da taşınmasını arzu ettiklerini söyleyen RenoFinans yetkililleri, "Bu ziyaret kapsamında bir çalışma grubunun da temelini attık. Kamu ve özel sektörden geri dönüşüm alanındaki profesyonelleri bir araya getirerek iki ülkenin ilişkilerini daha da ileri boyutlara taşıma arzusundayız. Sayın Bakan Yardımcımızın ziyareti sırasında da ilk adımı attık." diye ekledi.

Kaynak: Bültenler