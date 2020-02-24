Rusya, müttefiki Esed rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi

Askeri muhalifler, Suriye 'nin İdlib kenti kırsalındaki Neyrab köyüne operasyon başlatmıştı. Esed rejiminin İdlib'deki ilerleyişini durdurmak ve Türk gözlem noktalarını korumak isteyen askeri muhalifler, Şam rejimine ait 5 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 silahlı pikap, 1 obüsü imha etmişti.

RUSYA'DAN REJİME DESTEK

Askeri muhaliflerin İdlib'de başlattığı operasyonlar karşısında zorlanan Esed rejimine Rusya'dan destek geldi. Daha önce de Şam rejimine askeri-teknik ve silah yardımında bulunan Rusya, bu kez Şam rejimine büyük kalibreli toplar gönderdi.

Şam rejimine gönderilen Rus 152 mm Msta-B obüsleri, geçen hafta Suriye'ye teslim edildiği bildirildi. Bu arada Suriye rejim güçlerinin, İdlib'de Türk askerlerine karşı düzenlediği saldırılarda Rusya'nın gönderdiği 52 mm Msta-B obüslerini kullandığı öne sürüldü.

YER ALTI TÜNELLERİNİN TAHRİP EDİLMESİNDE KULLANILIYOR

Askeri uzmanlar, 30 kilometreye kadar etkili olan Msta-B büyük kalibreli obüslerin, havacılığın yanı sıra, düşmanın savunmasını bastırmak ve yeraltı tünellerinin tahrip edilmesi için etkili bir araç olduğuna inanıyorlar.

Bölgedeki kaynaklar, Şam rejiminin Rusya'dan aldığı silahları devreye sokmasının, muhaliflerin ilerlemesini durdurduğunu öne sürdü.

"RUS UÇAĞI TÜRK GÖZLEM NOKTASINA SALDIRDI" İDDİASI

Öte yandan Rus uçaklarının bugün de, İdlib'de muhaliflerin kontrolü altında bulundurduğu bölgeleri ve sivil yerleşim yerlerini bombaladığı bildirilirken; Rus basınında çıkan haberlerde de, önceki gün Rusya'ya ait Su-24M uçağının, Türk gözlem noktasına saldırdığı öne sürüldü. Saldırı hakkında, Moskova'nın açıklama yapmaması dikkat çekti.