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Rusya'nın 9 bölgesinde terör operasyonu

Rus İstihbaratı, ülkenin tam 9 ayrı noktasında eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirerek DEAŞ ve Çeçenistan merkezli Kafkasya Emirliği'ne büyük darbe vurdu.

09.10.2019 12:05Rusya'nın 9 bölgesinde terör operasyonu
Rus İstihbaratı, ülkenin tam 9 ayrı noktasında eş zamanlı terör operasyonu gerçekleştirerek DEAŞ ve Çeçenistan merkezli Kafkasya Emirliği'ne büyük darbe vurdu.

Rusya Federal İstihbarat Servisi (FSB) ve Rusya Soruşturma Komitesi'nin tarafından Rusya'nın Kabardey-Balkarya, Karaçay-Çerkesya, İnguşetya, Tataristan, Moskova, St. Petersburg, Krasnodar ve Stavropol Bölgeleri ve Tümen Bölgelerinde birçok DEAŞ ve Kafkasya Emirliği örgütlerine operasyon yapıldı. Suriye'deki DEAŞ örgütüne gizlice para toplayarak maddi destek sağladığı tespit edilen ve aynı zamanda örgüte eleman sağlamaya çalıştığı tespit edilen kişilere yapılan operasyonda çok sayıda örgüt propagandası içeren içerikler ve bankamatikler ele geçirildi. FSB, operasyonlarda 100'e yakın DEAŞ destekçisinin olduğu ve Suriye'deki örgüte para desteğinde bulunduklarını ifade ederken operasyonda kaç DEAŞ destekçisinin gözaltına alındığı konusunda bilgi vermedi.

Diğer taraftan Çeçenistan'da Dokka Umarov tarafından 'Kafkasya Emirliği' adında kurulan örgüte de operasyon yapıldı. Bu örgüte dair operasyonun Kafkasya ülkelerinden Kabardey-Balkarya, Karaçay-Çerkesya ve İnguşetya'da gerçekleştiği belirtildi. Operasyonda 2005 yılında Kabardey - Balkar Cumhuriyeti'nin başkenti Nalçik'te Şamil Basayev ve adamlarının birçok noktaya gerçekleştirdiği saldırının faillerinin de bulunduğu ifade edilirken yine bu örgüte dair kaç kişinin gözaltına alındığı konusunda bilgi verilmedi. - MOSKOVA

Kafkasya, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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