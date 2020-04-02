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Rusya'nın ABD'ye gönderdiği malzemelere ilişkin "yardım mı satın alma mı" tartışması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye gönderilen tıbbi ekipmanların parasının yarı yarıya ABD ve Rusya tarafından ödendiğini bildirdi.

02.04.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:04
Rusya'nın ABD'ye gönderdiği malzemelere ilişkin
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ABD'ye gönderilen tıbbi ekipmanların parasının yarı yarıya ABD ve Rusya tarafından ödendiğini bildirdi.
Zaharova, Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, ABD'nin, Rusya'dan gelen tıbbi malzemeleri "satın aldığı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.
Söz konusu uçağın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen görüşmeden sonra gönderildiğini anlatan Zaharova, "Görüşmede varılan anlaşma doğrultusunda, Rus ordusuna ait askeri nakliye uçağı tıbbi malzemeleri ABD'ye götürdü." dedi.
Malzemelerin yarı yarıya ABD ve Rusya tarafından ödendiğini belirten Zaharova, "Masrafların yarısı Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, diğer yarısı ABD tarafından karşılandı. İki ülke de geçmişte birbirlerine insani destek sağlamıştır ve bunu gelecekte de yapacaklarına şüphe yoktur." diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın ABD'ye gönderdiği tıbbi malzemelere ilişkin, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. (Donald) Trump, bunu şükranla kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un dün yaptığı, "Rusya'dan tıbbi ekipmanları satın aldık." açıklaması, tartışmalara neden olmuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump, Rusya, Güncel
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