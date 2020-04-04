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Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı

Tüm dünya koronavirüs salgınına karşı bir aşı ve tedavi yöntemi bulmaya kanalize olmuşken, sevindiren haber Rusya'dan geldi. Yapılan açıklamaya göre koronavirüs aşısı, hayvanlar üzerindeki testlerden sonra Haziran'da insanlarda denenmeye başlayacak.

04.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:44
Rusya, koronavirüs aşısının Haziran'da insanlar üzerinde denenebileceğini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde geliştirdikleri koronavirüs aşısının hayvanlar üzerinde test edildiğini açıklayan Rusya bir güzel haberi daha dünya ile paylaştı. Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin Başkanı Rinat Maksyutov, aşının hayvanlar üzerindeki testlerinin devam ettiğini, insanlar üzerinde ise Haziran ayından itibaren denenebileceğini söyledi.

''AŞI, FARELER VE GELİNCİKLERDE DENENDİ''

Rusya'nın geçtiğimiz haftalarda koronavirüse karşı geliştirdiği ilacı dünya kamuoyuna duyurmasından sonra aşının test aşamalarıyla ilgili Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Bilim Merkezi'nin Başkanı Rinat Maksyutov, Rus devlet televizyonuna çalışmanın detaylarını anlattı. Aşının laboratuvar çalışmalarını devam ettiğini söyleyen Maksyutov bazı hayvanlarda testlerin tamamlandığını söyleyerek, "Şu ana kadar aşı fareler ve gelincikler üzerinden denendi. Primatlar üzerinde aşılama süreci devam ediyor.'' dedi.

HAZİRANDA İNSANLAR ÜZERİNE DENENECEK

Laboratuvar ortamındaki çalışmaları primat testlerini tamamladıktan sonra Nisan ayı sonuna kadar tamamlayacaklarını planlayan Maksyutov, ''Ardından bilimsel çalışmalara devam ettikten sonra Haziran ayında da aşının insanlar üzerinde denenmeye başlayacak." ifadelerini kullandı.

VAKA SAYISI 5 BİNE YAKLAŞTI

Rusya'da aşı çalışmaları devam ederken ülke genelinde vaka sayılarında da hızla yükseliş görülmeye devam ediyor. Rusya Koronavirüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan yeni açıklamada 78 bölgede toplam vakanın 4 bin 731'e ulaştığı ifade edilirken ölü sayısının 43'e ulaştığı duyuruldu. Son 24 saatte toplam 52 kişi iyileşirken en çok vaka kaydı yine Moskova bölgesinde görüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Sağlık, Dünya, Güncel
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