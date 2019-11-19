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Rusya'nın en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskın

Rusya'nın en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskınRusya, (DHA)- Rusya Polis Teşkilatı, başkent Moskova'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi.

19.11.2019 12:39 | Son Güncelleme: 19.11.2019 12:43
'nın en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskın
Rusya, (DHA)- Rusya Teşkilatı, başkent 'nın banliyösünde faaliyet gösteren uyuşturucu laboratuvarına baskın düzenledi. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 Ukraynalı kimyager, laboratuvar organizatörü ve kurye gözaltına alındı. Laboratuvarın, son yıllarda ortaya çıkarılan en büyük uyuşturucu laboratuvarı olduğu belirtildi.
Moskova'nın banliyö bölgelerinden Serpukhov semtinde ihbar üzerine harekete geçen polisler, uyuşturucu üretilen laboratuvara operasyon düzenledi. Laboratuvarda yaklaşık 4,5 ton ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Çetenin uyuşturucuları internet üzerinden gelen siparişler üzerine adreslere gönderdiği ortaya çıkarıldı. Polis baskını sırasında laboratuvarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu üretiminde bulunan 3 kimyagerin Ukrayna vatandaşı olduğu bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı, 'Rusya İçişleri Bakanlığı çalışanları, Moskovalı meslektaşları ile birlikte, en büyük yeraltı laboratuvarının sentetik uyuşturucu üretimi faaliyetlerini engelledi' mesajıyla operasyon görüntülerini paylaştı.
GÖRÜNÜ DÖKÜMÜ
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-Laboratuvarın havadan görüntüsü
-Paketlenmiş uyuşturucu ve hassas terazi görüntüsü
Uyuşturcu üretiminde kullanılan malzemeler
-Şüphelilerin gözaltına alınması
Rusya'nın en büyük uyuşturucu laboratuvarına baskın

Moskova, Polis, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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